Звездный одноклубник Ярмолюка хочет перейти в Манчестер Юнайтед

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, нападающий "Брентфорда" Брайан Мбемо принял решение присоединиться к "Манчестер Юнайтед", и клуб с "Олд Траффорд" планирует начать переговоры с "Брентфордом", чтобы достичь соглашения по трансферу этим летом.

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25-летний Мбемо имеет еще год контракта с "Брентфордом", а также опцию автоматического продления на 12 месяцев. Его выступления привлекли внимание таких клубов, как "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм Хотспур", однако Мбемо предпочитает перейти именно в "Манчестер Юнайтед", если клуб сможет договориться с "Брентфордом".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мбемо провел 42 матча за "Брентфорд" во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.