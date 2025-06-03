Британия собирается подать в суд на Абрамовича из-за продажи Челси

Правительство Великобритании заявило о готовности подать в суд на Романа Абрамовича, чтобы вернуть замороженные 2,5 млрд фунтов стерлингов, полученные от продажи "Челси" в мае 2022 года. Об этом пишет The Athletic.

Ранее российский миллиардер был вынужден продать одну из ведущих команд АПЛ после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Британским правительством Абрамович был назван "прокремлевским олигархом", а на его активы были наложены санкции.

Затем, 2 марта 2022 года, Абрамович объявил, что "вся чистая выручка от продажи будет передана на благо всех жертв войны на Украине". В мае 2022 года "Челси" был продан Clearlake Capital и Тодду Боэли.

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Однако спустя более трех лет после этой продажи 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,6 млрд долларов США; 3 млрд. евро по сегодняшнему курсу) остаются замороженными на счете в британском банке, связанном с Абрамовичем.

Это побудило канцлера казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми заявить, что они готовы подать на Абрамовича в суд, чтобы вернуть средства.

"Хотя дверь для переговоров останется открытой, мы полностью готовы продолжить этот процесс через суд, если это потребуется, чтобы гарантировать, что люди, страдающие в Украине, смогут получить выгоду от этих средств как можно скорее", - говорится в их общем заявлении.

Абрамович хочет, чтобы 2,5 млрд фунтов стерлингов пошли на помощь всем жертвам войны, включая российских солдат, а также на поддержку других благотворительных целей за пределами Украины.

Однако правительство Великобритании, которое сейчас возглавляет Кир Стармер из Лейбористской партии, хочет, чтобы оно было ограничено гуманитарными целями в Украине - ту же позицию занимал и экс-премьер страны Борис Джонсон.