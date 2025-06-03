Ливерпуль ведет переговоры со своей звездой о новом контракте

По информации Liverpool Echo, переговоры между "Ливерпулем" и центральным защитником Ибраимой Конате о продлении контракта продолжались в течение мая и проходят успешно. Текущее соглашение француза с клубом рассчитано до 2026 года, впрочем, в СМИ появлялись слухи о его возможном уходе этим летом.

К Конате проявляли интерес "Реал" и "ПСЖ", однако в "Ливерпуле" надеются сохранить защитника и подписать с ним новый контракт. Еще в октябре казалось, что продление соглашения – вопрос времени, но переговоры временно затормозились.

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На "Энфилде" стремятся избежать ситуации, подобной той, что сложилась в этом сезоне с будущим Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда. Последний в конце концов покинул родной клуб и присоединился к "Реалу".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Конате провел 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.