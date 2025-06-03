33-летний ассистент Постекоглу в Тоттенхэме возглавил команду из Чемпионшипа

"Вест Бромвич" объявил о назначении на должность главного тренера Райана Мейсона.

Контракт стороны заключили на три года.



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В прошлом сезоне Мейсон был ассистентом наставника "Тоттенхэма" Анже Постекоглу. До этого 33-летний специалист работал с молодежными командами "шпор" (своего родного клуба).

Предыдущую кампанию "Вест Бромвич" завершил на девятом месте в Чемпионшипе.