Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
33-летний ассистент Постекоглу в Тоттенхэме возглавил команду из Чемпионшипа
Возможность проявить себя
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Бромвич" объявил о назначении на должность главного тренера Райана Мейсона.
Контракт стороны заключили на три года.
Читайте такжеНападающий вылетевшего из АПЛ клуба останется в лиге. Он сообщил приоритетную команду
В прошлом сезоне Мейсон был ассистентом наставника "Тоттенхэма" Анже Постекоглу. До этого 33-летний специалист работал с молодежными командами "шпор" (своего родного клуба).
Предыдущую кампанию "Вест Бромвич" завершил на девятом месте в Чемпионшипе.
Our new Head Coach. ????— West Bromwich Albion (@WBA) June 2, 2025
Популярное сейчас
- Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник
- Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925
- "Война должна закончиться", - у Трампа впервые прокомментировали удар по аэродромах РФ
- Мудрик потерял в цене 12 млн евро. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо