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33-летний ассистент Постекоглу в Тоттенхэме возглавил команду из Чемпионшипа

Англия
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Возможность проявить себя

33-летний ассистент Постекоглу в Тоттенхэме возглавил команду из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Бромвич" объявил о назначении на должность главного тренера Райана Мейсона.

Контракт стороны заключили на три года.

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В прошлом сезоне Мейсон был ассистентом наставника "Тоттенхэма" Анже Постекоглу. До этого 33-летний специалист работал с молодежными командами "шпор" (своего родного клуба).

Предыдущую кампанию "Вест Бромвич" завершил на девятом месте в Чемпионшипе.

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Чемпионшип Тоттенхэм (Лондон) Вест Бромвич Альбион Райан Мейсон тренер
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Источник:
WBA
Опубликовал: Александр Бураков
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