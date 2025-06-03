Решение принято. Капитан Манчестер Юнайтед ответил на предложение саудовского клуба

Капитан "Манчестер Юнайтед" ответил на предложение саудовского клуба.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бруно Фернандеш отклонил предложение "Аль-Хиляля". Португальский футболист хочет и далее выступать в Европе.

"Несмотря на безумное предложение контракта от клуба Саудовской Про-лиги, Бруно Фернандеш хочет продолжать играть в футбол в Европе. Решение принято", - написал источник.

Напомним, что "Аль-Хиляль" предлагал капитану "Манчестер Юнайтед" контракт на три года с зарплатой в размере 700 тысяч фунтов в неделю.

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В сезоне 2024/25 Бруно Фернандеш сыграл в 57-ми матчах "Манчестер Юнайтед". На его счету 19 голов и столько же голевых передач.