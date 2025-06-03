  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Решение принято. Капитан Манчестер Юнайтед ответил на предложение саудовского клуба

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решение принято. Капитан Манчестер Юнайтед ответил на предложение саудовского клуба

Англия

Молодец

Решение принято. Капитан Манчестер Юнайтед ответил на предложение саудовского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" ответил на предложение саудовского клуба.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бруно Фернандеш отклонил предложение "Аль-Хиляля". Португальский футболист хочет и далее выступать в Европе.

"Несмотря на безумное предложение контракта от клуба Саудовской Про-лиги, Бруно Фернандеш хочет продолжать играть в футбол в Европе. Решение принято", - написал источник.

Напомним, что "Аль-Хиляль" предлагал капитану "Манчестер Юнайтед" контракт на три года с зарплатой в размере 700 тысяч фунтов в неделю.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Бруно Фернандеш сыграл в 57-ми матчах "Манчестер Юнайтед". На его счету 19 голов и столько же голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Игрок Челси поедет на Клубный ЧМ вместе с Боруссией Дортмунд
yellow-arrow
Лион приближается к подписанию хавбека Ноттингема
yellow-arrow
33-летний ассистент Постекоглу в Тоттенхэме возглавил команду из Чемпионшипа
Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости