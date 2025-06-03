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Лион приближается к подписанию хавбека Ноттингема

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Французский клуб ищет усиление в центр поля

Лион приближается к подписанию хавбека Ноттингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лион" приближается к подписанию хавбека "Ноттингема".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо недавно сообщил о том, что "Лион" приближается к подписанию Данило из "Ноттингем Форест", отправив "лесникам" первое предложение в размере 25 миллионов евро.

Отмечается, что английский клуб еще не согласился продать своего 24-летнего бразильского полузащитника, поэтому в "Лионе" ждут окончательного зеленого света, прежде чем завершить трансфер перспективного футболиста.

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В этом сезоне Данило провел 13 матчей в составе "Ноттингема" во всех турнирах. Большую часть бразилец пропустил из-за травмы лодыжки. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Данило Лион Ноттингем Форест
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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