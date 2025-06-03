Подводим итоги. Худшие трансферы АПЛ сезона 2024/2025

АПЛ уже не первый год лидирует на трансферном рынке Европы. Однако не все финансовые вложения оправдывают себя. Сезон 2024/2025 не стал исключение. Какие трансферы в очередной раз доказали, что огромные суммы евро не всегда приносят положительный результат?

Жоау Феликс (купил "Челси")

Португальский нападающий все никак не может найти свой клуб и свое место на поле. В 2023 году Жоау отправился в аренду в "Челси" из мадридского "Атлетико". В английском клубе португальцу не удалось проявить свои лучшие качества. Правда, на тот момент "Челси" в целом не показывал идеальный футбол. Жоау на каждом шагу кричал, что "Барселона" – мечта всей его жизни. В итоге ненужный игрок "Челси" получил шанс проявить себя в составе каталонского клуба. Первое время футболист попадал в стартовый состав, но через полгода поселился на скамейке запасных.

Летом 2024 неожиданно для многих "Челси" купил футболиста у "Атлетико" за 54 миллиона евро. Но Энцо Мареску (главный тренер "Челси") игрок не впечатлил. В АПЛ Жоау выходил со скамейки запасных. Единственный турнир, в котором получал достаточно игрового времени – Лига конференций. Здесь нападающий оформил два дубля (греческому "Панатинаикосу" и армянскому "Ноа").

Зимой 2025 года "Челси" избавился от ненужного игрока, отдав его в аренду в итальянский "Милан". В дебютном матче Серии А португалец забил гол "Роме"(05,02.2025) и замолчал практически на четыре месяца. 18 мая Феликс, наконец-то, смог поразить ворота соперника. Этим соперником оказалась все та же "Рома". В итоге, трансфер Жоау Феликса в "Челси" (лето 2024 года) стал одним из самых провальных, а игрока можно отнести к нереализованным талантам последних шести лет.

Рахим Стерлинг (аренда в "Арсенал")

Некогда яркий английский футболист вот уже несколько сезонов увядает. Летом 2024 года Микель Артета (главный тренер "Арсенала") решил, что нападающий "Челси" сможет помочь его команде в сезоне 2024/2025 улучшить статистику забитых голов и внесет свой вклад в гонке клуба за чемпионский титул АПЛ. Да и для самого игрока аренда в "Арсенал" выглядела как реанимация карьеры нападающего. Однако, не сложилось. Стерлинг даже при том, что у Артеты во второй части сезона не было в распоряжении нападающих (все оказались в лазарете) не смог отличиться. Вышел в 17-ти матчах АПЛ – забил ноль голов. Однозначно, провальная аренда игрока.

Федерико Кьеза (купил "Ливерпуль")

Итальянский вингер летом 2024 года переехал из "Ювентуса" в "Ливерпуль". Английский клуб отдал 12 миллионов евро. Это был один из двух трансферов команды Слота в летнее трансферное окно. И трансфер оказался совершенно бесполезным. Федерико за весь сезон вышел на поле в составе "Ливерпуля в 12-ти матчах (во всех турнирах), четыре раза в стартовом составе, забил один гол в Кубке лиги. Практически весь сезон создавалось впечатление, что Кьезы в "Ливерпуле" просто нет.

Джошуа Зиркзе (купил "Манчестер Юнайтед)

Летом 2024 года казалось, что лучший игрок "Болоньи" (сезон 2023/2024) взорвет "Олд Траффорд" голами на любой вкус. В дебютном матче Джошуа забил гол "Фулхэму" (16.08.2024). Следующего выстрела пришлось ждать три с половиной месяца – дубль "Эвертону" (первого декабря 2024 года).

Была надежда, что с приходом нового главного тренера Зиркзе начнет забивать или, как минимум, раздавать ассисты на Хейлунна. Но не получалось ни то, ни другое. Конечно, нельзя говорить только о плохой игре Зиркзе. Все-таки иногда футболист показывал чудеса дриблинга и умудрялся даже бить в сторону ворот соперника. Но этого никак не хватало для очков в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" в целом провалил сезон. А вместе с командой провалился и нидерландец. Можно смело утверждать, что столь громкий трансфер оказался совершенно провальным.

Эдди Нкетия (купил "Кристал Пєлас")

В 2015 году в возрасте 16-ти лет Эдди Нкетиа покинул академию "Челси". Решение принимал не сам футболист. Руководство "Челси" отчислило игрока из-за слишком низкого роста. Талантливый нападающий мгновенно попал в зону интереса "Арсенала". Арсен Венгер (главный тренер "Арсенала" на тот момент) был уверен, что Эдди со временем станет одним из ключевых игроков команды. Через два года слова Венгера подкрепились результатами Эдди. О нем кричала вся Англия. И было за что. Осенью 2017 года "Арсенал" проводил матч Кубка лиги с "Норвичем", проигрывал со счетом 0:1. На 89-й минуте Арсен Венгер отправил спасать команду 18-летнего Эдди. За 10 минут футболист забил два гола.

С тех пор прошло много времени. У Эдди были как взлеты, так и падения. В "Арсенале" Микеля Артеты футболист давно потерял место в основе. О том, чтобы завершить сезон с, как минимум, десятью голами в активе давно никто не говорит. Летом 2024 года Нкетиа решил перезагрузить карьеру. "Арсенал" был не против. В итоге нападающего купил "Кристал Пэлас".

Для "Кристал Пэлас" сезон 2024/2025 завершился вполне удачно. 12-е место в турнирной таблице АПЛ – не лучший результат. Но клуб впервые за 120 лет своей истории выиграл Кубок Англии! Правда, Нкетиа не так уж и помог команде. За весь сезон забил всего пять голов и отдал один ассист. Реанимация карьеры так себе. С трансфером "Кристал Пэлас" не угадал.

Кирнан Дьюзбери-Холл (купил "Челси")

Основной футболист "Лестера" в сезоне 2023/2024 был куплен "Челси" летом 2024 года за 35 миллионов евро. Вероятно, Энцо Мареска рассчитывал, что полузащитник в "Челси" станет и в следующем клубе основным винтиком системы. Однако получилось все наоборот. Кирнан не смог выиграть конкуренцию у Энцо Фернандеса и Коула Палмера. Возможно, всему виной быстрый прыжок из Чемпионшипа в команду АПЛ, которая испытывает невероятное давление. В любом случае, трансфер Кирнана в "Челси" нельзя назвать успешным как для клуба, так и для самого футболиста.

Эмиль Смит-Роу (купил "Фулхєм")

В сезонах 2022/2023 и 2023/2024 Эмиль провел большую часть времени на скамейке запасных "Арсенала". Трансфер в "Фулхэм" за 37 миллионов евро должен был помочь футболисту вернуться на прежний уровень. Однако, не получилось. Первые матчи за команду Марко Силвы (главный тренер "Фулхэма") Эмиль провел под знаком "плюс". Но постепенно его физическая форма стала ухудшаться и к декабрю 2024 года полузащитник поселился на скамейке запасных теперь уже "Фулхэма". Конечно, в составе "дачников" Эмиль выходил на поле гораздо больше, чем в составе команды Микеля Артеты. Но совершенно недостаточно для той цены, которую "Фулхэм" отдал "Арсеналу" за полузащитника.

Джейдон Санчо (аренда в "Челси")

К футболисту "Манчестер Юнайтед" со стороны футбольного мира множество вопросов. Некогда талантливый игрок сегодня никак не может найти свое место. "Манчестер Юнайтед" и Эрик тен Хаг избавились от Санчо в январе 2024 года, отдав в аренду в дортмундскую "Боруссию". В Германии Санчо ожил и можно было сказать, что игрок вернулся на прежний уровень. Летом 2024 года вингер неожиданно вернулся в Англию. "Манчестер Юнайтед" отдал игрока в аренду "Челси". Первое время футболист сиял в составе "синих". Но ближе к зиме утратил стабильность. Возможно, английский футбол не подходит Санчо и ему следует вернуться в Германию?

Маттейс де Лигт (купил "Манчестер Юнайтед")

Летом 2024 года "Манчестер Юнайтед" заплатил 45 миллионов евро за Де Лигта, который по мнению руководства должен был стать лидером команды и особенно защиты. Но вышла очередная ошибка. Во-первых футболист оказался подвержен травмам. Нельзя сказать, что серьезным – мышечные повреждения, которые выбивают игрока на несколько матчей, а не на несколько месяцев. Но Де Лигт даже в здоровом состоянии не показал тот уровень, на который рассчитывал клуб. Постоянные ошибки, привозы и неуверенная игра в обороне нидерландского защитника прибавила ни один гол в колонку пропущенных.

Савиньо (купил "Манчестер Сити")

Бразильский футболист разрывал Ла Лигу в сезоне 2023/2024. Сколько опасных моментов и голевых передач создал Савиньо в "Жироне"! А сколько ожиданий было летом 2024 года во время его переезда в АПЛ! Но Савиньо так и не заиграл во всю свою мощь у Гвардиолы. Для сравнения – за "Жирону" (2023/2024) бразилец провел 37 матчей, забил девять голов и отдал 10 ассистов; за "Манчестер Сити" в 41-ом матче (во всех турнирах) Савиньо забил всего два гола. Правда записал на свой счет все те же 10 ассистов. В большинстве матчей, казалось, бразилец потерялся на большом зеленом газоне и никак не может найти свое место. Возможно, Савиньо еще и раскроется во всей красе в будущем. Но сегодня его трансфер провальный.

Илкай Гюндоган (вернулся в "Манчестер Сити")

Ожидания от возвращения Гюндогана в "Манчестер Сити" не оправдались. Конечно, весь "Манчестер Сити" в прошедшем уже сезоне скатился вниз. Но в какой-то момент команда пробудилась и добралась до третьего места в турнирной таблице АПЛ. И вовсе не благодаря опыту, например, Гюндогана, который затерялся на поле. А благодаря молодежи, о которой Гвардиола вовремя вспомнил. А что любимчик Пепа - Гюндоган? Вероятно, полузащитник устал от футбола и решил заняться более важными для него делами – воспитанием своих детей.

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