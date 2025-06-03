Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернулись к футболисту. Челси рассматривает подписание вингера Боруссии Д
Посмотрим, чем закончится история
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает подписание вингера "Боруссии Д".
Лондонский клуб изучает условия трансфера Джейми Гиттенса. По информации Sky Sports, он остаётся одним из восьми или девяти нападающих в шорт-листе "Челси".
Отмечается, что английский клуб интересовался футболистом в январе. К тому же, вингер потерял место в стартовом составе "шмелей".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Гиттенс сыграл в 48-ми матчах "Боруссии". На его счету 12 голов и 5 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- "У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ
- От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО
- Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо