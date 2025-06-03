Вернулись к футболисту. Челси рассматривает подписание вингера Боруссии Д

"Челси" рассматривает подписание вингера "Боруссии Д".

Лондонский клуб изучает условия трансфера Джейми Гиттенса. По информации Sky Sports, он остаётся одним из восьми или девяти нападающих в шорт-листе "Челси".

Отмечается, что английский клуб интересовался футболистом в январе. К тому же, вингер потерял место в стартовом составе "шмелей".

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В сезоне 2024/25 Гиттенс сыграл в 48-ми матчах "Боруссии". На его счету 12 голов и 5 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.