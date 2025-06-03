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Тоттенхэм представил домашний комплект формы на следующий сезон
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Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" представил дизайн домашнего комплекта формы на сезон 2025/26.
"Комплект 2025/26 отличается от прошлогоднего комплекта темно-синими рукавами с новым рисунком из серого и пепельного грифеля под мышкой и традиционной лилейно-белой основой на внешней стороне рукава.
Новый комплект представлен в видеоролике с участием нашего легендарного бывшего капитана Ледли Кинга", - говорится в сообщении пресс-службы "шпор".
По итогам сезона 2024/25 "Тоттенхэм" стал чемпионом Лиги Европы и финишировал на 17-м месте в английской Премьер-лиге.
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TAKE A VOW ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2025
Our 2025/26 home kit is now available exclusively at Spurs ✨
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