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Тоттенхэм представил домашний комплект формы на следующий сезон

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Тоттенхэм представил домашний комплект формы на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" представил дизайн домашнего комплекта формы на сезон 2025/26.

"Комплект 2025/26 отличается от прошлогоднего комплекта темно-синими рукавами с новым рисунком из серого и пепельного грифеля под мышкой и традиционной лилейно-белой основой на внешней стороне рукава.

Новый комплект представлен в видеоролике с участием нашего легендарного бывшего капитана Ледли Кинга", - говорится в сообщении пресс-службы "шпор".

По итогам сезона 2024/25 "Тоттенхэм" стал чемпионом Лиги Европы и финишировал на 17-м месте в английской Премьер-лиге.

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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
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