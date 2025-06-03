Тоттенхэм представил домашний комплект формы на следующий сезон

Лондонский "Тоттенхэм" представил дизайн домашнего комплекта формы на сезон 2025/26.

"Комплект 2025/26 отличается от прошлогоднего комплекта темно-синими рукавами с новым рисунком из серого и пепельного грифеля под мышкой и традиционной лилейно-белой основой на внешней стороне рукава.

Новый комплект представлен в видеоролике с участием нашего легендарного бывшего капитана Ледли Кинга", - говорится в сообщении пресс-службы "шпор".