Тоттенхэм представил домашний комплект формы на следующий сезон

Лондонский "Тоттенхэм" представил дизайн домашнего комплекта формы на сезон 2025/26.

По итогам сезона 2024/25 "Тоттенхэм" стал чемпионом Лиги Европы и финишировал на 17-м месте в английской Премьер-лиге.



Читайте такжеТоттенхэм принял решение о будущем Анге Постекоглу в клубе

TAKE A VOW ????



Our 2025/26 home kit is now available exclusively at Spurs ✨