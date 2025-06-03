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Звездный нападающий Ливерпуля отказался от перехода в Аль-Наср ради Барселоны
Футболист делает все возможное, чтобы оказаться в каталонском гранде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Ливерпуля" отказался от перехода в "Аль-Наср" ради "Барселоны".
Как сообщает издание Mundo Deportivo, долгое время Луис Диас является приоритетной целью каталонского гранда, а совсем недавно 28-летний колумбиец отказался от огромного предложения из Саудовской Аравии и продления контракта со своим клубом, чтобы переехать в Барселону.
Отмечается, что "Ливерпуль" будет требовать около 85 миллионов евро от "Барсы" за Луиса Диаса, однако руководство "сине-гранатовых" пытается снизить его трансферную цену.
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На счету Луиса Диаса 17 голов и 8 ассистов в 50 матчах во всех турнирах за "Ливерпуль" в сезоне 2024/25.
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