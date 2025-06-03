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Действующие обладатели Кубка Англии заинтересованы в подписании защитника Ювентуса
Универсальный игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие обладатели Кубка Англии заинтересованы в подписании защитника "Ювентуса".
Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, лондонский "Кристал Пэлас" проявляет интерес к универсальному защитнику "Ювентуса" Тьягу Джало, который, как ожидается, покинет Турин этим летом.
В списке "орлов", кроме 25-летнего португальца, находится еще двое игроков, которые способны усилить центр защиты команды.
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Заметим, что сезоне 2024/25 Тьягу Джало провел в аренде за "Порту", отметившись двумя голами в 17 матчах за этот клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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