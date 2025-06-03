С необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26

АПЛ представила мяч на сезон 2025/26.

По словам лиги, в мяче улучшена аэродинамика и сохраняется форма.

«Мяч PUMA Orbita Ultimate PL имеет 12 панелей одинакового размера, которые обеспечивают точное распределение веса, сохраняя мяч в идеальном балансе. Высокочастотная формовка гарантирует долговечность с увеличенными и глубокими швами для улучшения аэродинамики и сохранения формы», - рассказали в АПЛ.

Сообщается, что данным мячом сыграют на летнем турнире Премьер-Лиги в США.

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Напомним, что новый сезон АПЛ стартует с 16 августа 2025 года.