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С необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26
Стильно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ представила мяч на сезон 2025/26.
По словам лиги, в мяче улучшена аэродинамика и сохраняется форма.
«Мяч PUMA Orbita Ultimate PL имеет 12 панелей одинакового размера, которые обеспечивают точное распределение веса, сохраняя мяч в идеальном балансе. Высокочастотная формовка гарантирует долговечность с увеличенными и глубокими швами для улучшения аэродинамики и сохранения формы», - рассказали в АПЛ.
A world ???????????????????????????????? ????@premierleague x @pumafootball ???? pic.twitter.com/0NhWPpzZjb— PUMA Football (@pumafootball) June 3, 2025
Сообщается, что данным мячом сыграют на летнем турнире Премьер-Лиги в США.
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Напомним, что новый сезон АПЛ стартует с 16 августа 2025 года.
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