  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26

Англия

Стильно

С необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ представила мяч на сезон 2025/26.

По словам лиги, в мяче улучшена аэродинамика и сохраняется форма.

«Мяч PUMA Orbita Ultimate PL имеет 12 панелей одинакового размера, которые обеспечивают точное распределение веса, сохраняя мяч в идеальном балансе. Высокочастотная формовка гарантирует долговечность с увеличенными и глубокими швами для улучшения аэродинамики и сохранения формы», - рассказали в АПЛ.

Сообщается, что данным мячом сыграют на летнем турнире Премьер-Лиги в США.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что новый сезон АПЛ стартует с 16 августа 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Английский журналист рассказал о планах Арсенала на лето
yellow-arrow
Действующие обладатели Кубка Англии заинтересованы в подписании защитника Ювентуса
yellow-arrow
Звездный нападающий Ливерпуля отказался от перехода в Аль-Наср ради Барселоны
Английская Премьер-лига АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости