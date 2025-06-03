Английский журналист рассказал о планах Арсенала на лето

Журналист The Athletic Джеймс МакНиколас поделился планами "Арсенала" на лето.

Во-первых, переход Мартина Субименди из "Реал Сосьедада" фактически завершен, осталось пройти медосмотр, однако подтверждения придется немного подождать. По финансовым причинам испанский клуб хочет, чтобы трансфер был оформлен только в июле.

"Арсенал" также хочет усилить атаку, рассматривая вингера, который может играть на обоих флангах. Они также ищут резервного вратаря и молодого центрального защитника. Кроме этого, клуб выделил средства на усиление академии.

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Приоритетом является подписание форварда. "Арсенал" изучает сделки по Виктору Дьекерешу и Беньямину Шешко. Руководство обсуждает преимущества каждого из вариантов, однако Дьекереш может оказаться дешевле в общем итоге.

Что касается продаж, то украинец Александр Зинченко может уйти этим летом. После прихода Риккардо Калафиори и прогресса Майлза Льюиса-Скелли он потерял место на своей позиции. Другие возможные продажи – те, кто прошлый сезон провел в аренде: Самби Локонга, Рис Нельсон, Фабиу Виейра, Карл Хейн.