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Подготовка к Чемпионату Мира. Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков

Англия

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Подготовка к Чемпионату Мира. Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков.

Томас Тухель поручил своей команде провести фитнес-тесты в палатках, чтобы впоследствии проанализировать, как игроки восстанавливаются после них.

Связано это с предупреждениями синоптиков о высокой температуре на грядущем Мундиале. В большинстве дней в июне и июле температура может подниматься выше 28 градусов.

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Сейчас футболисты сборной Англии тренируются в Испании. У национальной команды запланировано два поединка в июне – против сборной Андорры в квалификации к Чемпионату Мира (7 июня) и контрольный против сборной Сенегала (10 июня).

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Источник:
Voetball International
Опубликовал: Владислав Прийменко
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