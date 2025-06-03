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Подготовка к Чемпионату Мира. Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков
Интересное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков.
Томас Тухель поручил своей команде провести фитнес-тесты в палатках, чтобы впоследствии проанализировать, как игроки восстанавливаются после них.
Связано это с предупреждениями синоптиков о высокой температуре на грядущем Мундиале. В большинстве дней в июне и июле температура может подниматься выше 28 градусов.
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Сейчас футболисты сборной Англии тренируются в Испании. У национальной команды запланировано два поединка в июне – против сборной Андорры в квалификации к Чемпионату Мира (7 июня) и контрольный против сборной Сенегала (10 июня).
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