Топ-клуб АПЛ решил приобрести вратаря Милана

Топ-клуб Английской Премьер-лиги решил приобрести вратаря "Милана".

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство "Челси" обратилось к итальянскому гранду с предложением подписать Майка Меньяна летом. Основной голкипер "россонери" всегда был в списке "синих", и сейчас решение за "Миланом".

???????? EXCLUSIVE: Chelsea approach AC Milan to sign Mike Maignan as new goalkeeper.



Mike Maignan has still not signed new contract at the club and Chelsea are now aware of the situation.



He’s always been high on Chelsea list with clubs in talks, decision up to Milan. pic.twitter.com/hrgd7xNpbH