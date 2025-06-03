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Топ-клуб АПЛ решил приобрести вратаря Милана
Неожиданно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-клуб Английской Премьер-лиги решил приобрести вратаря "Милана".
Как сообщает Фабрицио Романо, руководство "Челси" обратилось к итальянскому гранду с предложением подписать Майка Меньяна летом. Основной голкипер "россонери" всегда был в списке "синих", и сейчас решение за "Миланом".
???????? EXCLUSIVE: Chelsea approach AC Milan to sign Mike Maignan as new goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025
Mike Maignan has still not signed new contract at the club and Chelsea are now aware of the situation.
He’s always been high on Chelsea list with clubs in talks, decision up to Milan. pic.twitter.com/hrgd7xNpbH
Отмечается, что Меньян еще не продлил контракт с клубом, а его соглашение с "Миланом" действует до лета 2026 года.
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Ранее сообщалось, что этим летом "Челси" может продать двух вратарей: Роберта Санчеса и Джордже Петровича.
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