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Топ-клуб АПЛ решил приобрести вратаря Милана

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Топ-клуб АПЛ решил приобрести вратаря Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Топ-клуб Английской Премьер-лиги решил приобрести вратаря "Милана".

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство "Челси" обратилось к итальянскому гранду с предложением подписать Майка Меньяна летом. Основной голкипер "россонери" всегда был в списке "синих", и сейчас решение за "Миланом".

Отмечается, что Меньян еще не продлил контракт с клубом, а его соглашение с "Миланом" действует до лета 2026 года.

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Ранее сообщалось, что этим летом "Челси" может продать двух вратарей: Роберта Санчеса и Джордже Петровича.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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