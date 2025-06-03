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Вице-чемпионы Италии собираются арендовать форварда Манчестер Юнайтед
Нападающий размышляет над своим будущим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" собирается арендовать этим летом форварда "Манчестер Юнайтед".
Согласно информации от источников издания La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" намерено подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно, поэтому они нацелились на Расмуса Хойлунда, который еще размышляет над своим будущим, готов остаться в команде Рубена Аморима, чтобы сражаться за место в основе.
Отмечается, что еще одним вариантом усилением атаки для "Интера" является Джонатан Дэвид, который летом покинет "Лилль" на правах свободного агента. Известно, что с ним представители "нерадзурри" тоже ведут переговоры.
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В сезоне 2024/25 Расмус Хойлунд забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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