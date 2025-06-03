  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вице-чемпионы Италии собираются арендовать форварда Манчестер Юнайтед

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-чемпионы Италии собираются арендовать форварда Манчестер Юнайтед

Англия

Нападающий размышляет над своим будущим

Вице-чемпионы Италии собираются арендовать форварда Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" собирается арендовать этим летом форварда "Манчестер Юнайтед".

Согласно информации от источников издания La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" намерено подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно, поэтому они нацелились на Расмуса Хойлунда, который еще размышляет над своим будущим, готов остаться в команде Рубена Аморима, чтобы сражаться за место в основе.

Отмечается, что еще одним вариантом усилением атаки для "Интера" является Джонатан Дэвид, который летом покинет "Лилль" на правах свободного агента. Известно, что с ним представители "нерадзурри" тоже ведут переговоры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Расмус Хойлунд забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Читайте такжеСаудовский топ-клуб планирует подписать одного из лучших полузащитников Серии А
По теме
yellow-arrow
Топ-клуб АПЛ решил приобрести вратаря Милана
yellow-arrow
Подготовка к Чемпионату Мира. Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков
yellow-arrow
Английский журналист рассказал о планах Арсенала на лето
Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости