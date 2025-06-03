Вице-чемпионы Италии собираются арендовать форварда Манчестер Юнайтед

Миланский "Интер" собирается арендовать этим летом форварда "Манчестер Юнайтед".

Согласно информации от источников издания La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" намерено подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно, поэтому они нацелились на Расмуса Хойлунда, который еще размышляет над своим будущим, готов остаться в команде Рубена Аморима, чтобы сражаться за место в основе.

Отмечается, что еще одним вариантом усилением атаки для "Интера" является Джонатан Дэвид, который летом покинет "Лилль" на правах свободного агента. Известно, что с ним представители "нерадзурри" тоже ведут переговоры.

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В сезоне 2024/25 Расмус Хойлунд забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.