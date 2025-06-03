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Ряд клубов АПЛ заинтересованы в подписании защитника Удинезе
Лишь зимой пришел в команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Tutto Udinese, защитник "Удинезе" Умар Соле привлек внимание со стороны клубов АПЛ – в частности, "Манчестер Юнайтед", "Борнмут" и "Вест Хэм" заинтересованы в трансфере 25-летнего француза. "МЮ" уже вышел на игрока напрямую, тогда как другие клубы готовятся сделать свои шаги.
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В услугах француза также заинтересованы "Интер" и "Лацио", но английские клубы могут предложить более высокую зарплату и большую сумму трансфера. "Удинезе" готов продать игрока при правильном предложении – клуб понимает, что может хорошо заработать на защитнике, которого они подписали зимой на правах свободного агента.
Добавим, что Соле провел 19 матчей за "Удинезе", отметившись одним голом и двумя ассистами.
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