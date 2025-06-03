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Легче заплатить. Челси приняло решение по арендованному вингеру
Как-то странно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" приняло решение по арендованному вингеру.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что лондонский клуб не будет выкупать у "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. "Челси" не удалось достичь соглашения по личным условиям футболиста.
Теперь лондонцы обязаны выплатить штраф 5 млн фунтов "Манчестер Юнайтед". Связано это с тем, что клубы договорились об опции обязательного выкупа в арендном соглашении.
Сообщается, что Санчо рассмотрит варианты в Англии и других странах Европы, которые у него есть.
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В сезоне 2024/25 вингер сыграл за "Челси" в 41-м матче, в котором отметился 5-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
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