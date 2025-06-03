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Ньюкасл проявляет интерес к вингеру Баварии

Англия

Кингсли Коман летом может сменить команду

Ньюкасл проявляет интерес к вингеру Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее вингера Кингсли Комана в мюнхенской "Бавария" остается неопределенным, поскольку клуб, похоже, готов расстаться с игроком уже этим летом.

По информации Bayern & Germany, "Ньюкасл" внимательно следит за ситуацией вокруг игрока, однако официальных предложений от английского клуба пока что не поступало.

"Бавария" стремится разгрузить свою зарплатную ведомость и готова продать Комана, который имеет контракт с до 2027 года, по хорошей цене.

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Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Кингсли Коман
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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