Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот лично посетил Францию, где провел переговоры с главной звездой "Лиона".

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, наставник мерсисайдского клуба на прошлой неделе отправился на юг Франции, чтобы провести переговоры с Райаном Шерки. Несмотря на это, Флориан Виртц остается главной целью для "красных", однако они тщательно изучают и другие доступные варианты.

Ранее сообщалось о том, что "Манчестер Сити", выйдя из гонки за трансфер Виртца, решили работать над сделкой о подписании плеймейкера "Лиона", но "Ливерпуль" тоже ведет переговоры относительно 21-летнего француза.

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В сезоне 2024/25 Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.