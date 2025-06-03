Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном трансфере двух вингеров клуба: Они не захотят их продавать
Ключевые футболисты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" высказался о возможной продаже двух вингеров клуба.
По словам Джейми Каррагера, руководство не намерено продавать Луиса Диаса и Коли Гакпо. Но при поступлении хорошего предложения они могут изменить своё мнение.
"У обоих были действительно хорошие сезоны. Мы знаем немного больше о закулисье "Ливерпуля", они вернули старых трансферных специалистов. У них была размолвка с Клоппом.
Я думаю, что Ричард Хьюз и Майкл Эдвардс захотят управлять "Ливерпулем" не для того, чтобы продать своих лучших игроков. Таких футболистов, как Диас и Гакпо, — они не захотят продавать, но, если кто-то сделает им предложение, превышающее их ожидания, они уйдут. И мы бы поддержали их, чтобы они вернулись. Теперь клуб будет таким", - заметил Каррагер.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Луисом Диасом активно интересуется "Барселона".
Популярное сейчас
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- "У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ
- Челси планирует продать этим летом 13 футболистов
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо