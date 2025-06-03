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Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном трансфере двух вингеров клуба: Они не захотят их продавать

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Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном трансфере двух вингеров клуба: Они не захотят их продавать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Ливерпуля" высказался о возможной продаже двух вингеров клуба.

По словам Джейми Каррагера, руководство не намерено продавать Луиса Диаса и Коли Гакпо. Но при поступлении хорошего предложения они могут изменить своё мнение.

"У обоих были действительно хорошие сезоны. Мы знаем немного больше о закулисье "Ливерпуля", они вернули старых трансферных специалистов. У них была размолвка с Клоппом.

Я думаю, что Ричард Хьюз и Майкл Эдвардс захотят управлять "Ливерпулем" не для того, чтобы продать своих лучших игроков. Таких футболистов, как Диас и Гакпо, — они не захотят продавать, но, если кто-то сделает им предложение, превышающее их ожидания, они уйдут. И мы бы поддержали их, чтобы они вернулись. Теперь клуб будет таким", - заметил Каррагер.

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Напомним, что Луисом Диасом активно интересуется "Барселона".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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