Клуб Ярмолюка официально объявил о подписании вратаря Ливерпуля

Во вторник, 3-го июня, "Брентфорд" официально объявил о подписании вратаря "Ливерпуля".

На сайте "пчел" говорится о том, что к их команде присоединился Куивин Келлехер, подписав контракт с клубом до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон, то есть до лета 2031 года.

По неофициальной информации от СМИ, сумма трансфера — 18 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы.

Ранее стало известно, что вратарь "Брентфорда" Марк Флеккен официально перешел в леверкузенский "Байер".

We are delighted to confirm the signing of Caoimhín Kelleher from Liverpool on a five-year contract, with club option of an additional year ✍️