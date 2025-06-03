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Клуб Ярмолюка официально объявил о подписании вратаря Ливерпуля

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Быстро нашли замену своему голкиперу, который перешел в Байер

Клуб Ярмолюка официально объявил о подписании вратаря Ливерпуля

Фото - Brentford FC

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Во вторник, 3-го июня, "Брентфорд" официально объявил о подписании вратаря "Ливерпуля".

На сайте "пчел" говорится о том, что к их команде присоединился Куивин Келлехер, подписав контракт с клубом до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон, то есть до лета 2031 года.

По неофициальной информации от СМИ, сумма трансфера — 18 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы.

Ранее стало известно, что вратарь "Брентфорда" Марк Флеккен официально перешел в леверкузенский "Байер".

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Заметим, что 26-летний ирландский голкипер провел 67 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. Вместе с клубом ему удалось выиграть два титула АПЛ, два Кубка английской лиги и Кубок Англии. Также он стал обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2018 году.

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Брентфорд (Лондон) Ливерпуль Куивин Келлехер
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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Андрей Журба
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