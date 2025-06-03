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Но есть препятствие. Манчестер Юнайтед ожидает предложений по звёздному вингеру

Англия

Придётся идти на уступки

Но есть препятствие. Манчестер Юнайтед ожидает предложений по звёздному вингеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ожидает предложений по звёздному вингеру.

По информации Sky Sports, клуб из Манчестера этим летом ждёт предложений по Джейдону Санчо. Некоторые клубы уже обратились к агентам игрока для обсуждения.

"Известно, что ряд клубов Премьер-лиги и Европы обратились к представителям Санчо, чтобы обсудить условия сделки.

Считается, что все стороны предпочли бы, чтобы Санчо этим летом полноценно перешёл в другой клуб", - сообщает источник.

Но препятствие в зарплате футболиста и "Манчестер Юнайтед" готов вновь отдать игрока в аренду.

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Напомним, что "Челси", где вингер был в аренде, не воспользовались опцией выкупа футболиста.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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