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Но есть препятствие. Манчестер Юнайтед ожидает предложений по звёздному вингеру
Придётся идти на уступки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" ожидает предложений по звёздному вингеру.
По информации Sky Sports, клуб из Манчестера этим летом ждёт предложений по Джейдону Санчо. Некоторые клубы уже обратились к агентам игрока для обсуждения.
"Известно, что ряд клубов Премьер-лиги и Европы обратились к представителям Санчо, чтобы обсудить условия сделки.
Считается, что все стороны предпочли бы, чтобы Санчо этим летом полноценно перешёл в другой клуб", - сообщает источник.
Но препятствие в зарплате футболиста и "Манчестер Юнайтед" готов вновь отдать игрока в аренду.
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Напомним, что "Челси", где вингер был в аренде, не воспользовались опцией выкупа футболиста.
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