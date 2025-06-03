Но есть препятствие. Манчестер Юнайтед ожидает предложений по звёздному вингеру

"Манчестер Юнайтед" ожидает предложений по звёздному вингеру.

По информации Sky Sports, клуб из Манчестера этим летом ждёт предложений по Джейдону Санчо. Некоторые клубы уже обратились к агентам игрока для обсуждения.

"Известно, что ряд клубов Премьер-лиги и Европы обратились к представителям Санчо, чтобы обсудить условия сделки. Считается, что все стороны предпочли бы, чтобы Санчо этим летом полноценно перешёл в другой клуб", - сообщает источник.

Но препятствие в зарплате футболиста и "Манчестер Юнайтед" готов вновь отдать игрока в аренду.

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Напомним, что "Челси", где вингер был в аренде, не воспользовались опцией выкупа футболиста.