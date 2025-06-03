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Ньюкасл проявляет интерес к нападающему Брайтона

Англия

Педро рассматривает только переход в клуб, где будет основным форвардом

Ньюкасл проявляет интерес к нападающему Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро. Игрок попал в шорт-лист "сорок" как один из возможных вариантов усиления атаки.

Однако, как сообщает Sky Sports News, потенциальным камнем преткновения для любой сделки может стать условие, выдвинутое футболистом: Педро будет рассматривать переход только в клуб, где ему гарантируют статус основного нападающего.

Жоао в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

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Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Жоао Педро
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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