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Ньюкасл проявляет интерес к нападающему Брайтона
Педро рассматривает только переход в клуб, где будет основным форвардом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро. Игрок попал в шорт-лист "сорок" как один из возможных вариантов усиления атаки.
Однако, как сообщает Sky Sports News, потенциальным камнем преткновения для любой сделки может стать условие, выдвинутое футболистом: Педро будет рассматривать переход только в клуб, где ему гарантируют статус основного нападающего.
Жоао в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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