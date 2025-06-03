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Бруну Фернандеш подтвердил слухи о предложении из Саудовской Аравии

Англия
Обновлено

Португалец решил остаться в Манчестере

Бруну Фернандеш подтвердил слухи о предложении из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подтвердил информацию, что получил предложение из саудовского "Аль-Хиляля": "Президент позвонил мне, я отказал".

"Я разговаривал с Аморимом. Он попросил меня не уходить. "Манчестер Юнайтед" не хотел меня продавать. И им не нужны деньги. Но если бы у меня возникло желание уйти, они бы меня не удерживали".

Напомним, что "Аль-Хиляль" предлагал португальцу контракт на три года с зарплатой в размере 700 тысяч фунтов в неделю.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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