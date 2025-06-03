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Бруну Фернандеш подтвердил слухи о предложении из Саудовской Аравии
Португалец решил остаться в Манчестере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подтвердил информацию, что получил предложение из саудовского "Аль-Хиляля": "Президент позвонил мне, я отказал".
"Я разговаривал с Аморимом. Он попросил меня не уходить. "Манчестер Юнайтед" не хотел меня продавать. И им не нужны деньги. Но если бы у меня возникло желание уйти, они бы меня не удерживали".
???????? EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025
Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.
Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs
Напомним, что "Аль-Хиляль" предлагал португальцу контракт на три года с зарплатой в размере 700 тысяч фунтов в неделю.
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