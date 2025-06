Бруну Фернандеш подтвердил слухи о предложении из Саудовской Аравии

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подтвердил информацию, что получил предложение из саудовского "Аль-Хиляля": "Президент позвонил мне, я отказал".

???????? EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌????????



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs