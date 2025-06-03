"Благодарен за опыт". Санчо попрощался с Челси

Левый вингер Джейдон Санчо попрощался с "Челси", за который выступал на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Благодарен за опыт. Большая любовь к каждому в "Челси", кто помог мне почувствовать себя как дома – партнерам по команде, штабу и фанатам. Желаю клубу всего наилучшего в будущем", – сказал футболист.

Санчо весь сезон 2024/25 играл за "Челси". Футболист провел за "синих" 41 матч, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.