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"Благодарен за опыт". Санчо попрощался с Челси

Англия

Игрок благодарен клубу, партнерам по команде, персоналу и фанатам

"Благодарен за опыт". Санчо попрощался с Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер Джейдон Санчо попрощался с "Челси", за который выступал на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Благодарен за опыт. Большая любовь к каждому в "Челси", кто помог мне почувствовать себя как дома – партнерам по команде, штабу и фанатам. Желаю клубу всего наилучшего в будущем", – сказал футболист.

Санчо весь сезон 2024/25 играл за "Челси". Футболист провел за "синих" 41 матч, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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Челси (Лондон) Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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