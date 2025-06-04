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Несколько клубов заинтересованы в подписании защитника Челси

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Сменит команду этим летом

Несколько клубов заинтересованы в подписании защитника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Foot Mercato, центральный защитник "Челси" Аксель Дисаси, вероятно, не задержится надолго на "Стэмфорд Бридж", ведь несколько клубов проявляют интерес к нему.

После достаточно убедительного дебютного сезона под руководством Маурисио Почеттино, Дисаси потерял игровую практику при новом наставнике Энцо Мареске, и поэтому итальянский тренер одобрил аренду Дисаси в "Астон Виллу" во время зимнего трансферного окна.

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Издание добавляет, что возвращение Дисаси на "Стэмфорд Бридж" будет непродолжительным, поскольку "Ньюкасл" и "Аль-Ахли" заинтересованы в подписании французского защитника. Foot Mercato также отмечает, что ожидается участие и других клубов в борьбе за Дисаси, чей долгосрочный контракт с "Челси" действует до 2029 года.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дисаси провел 10 матчей за "Астон Виллу" и 17 матчей за "Челси".

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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