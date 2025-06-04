Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов заинтересованы в подписании защитника Челси
Сменит команду этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Foot Mercato, центральный защитник "Челси" Аксель Дисаси, вероятно, не задержится надолго на "Стэмфорд Бридж", ведь несколько клубов проявляют интерес к нему.
После достаточно убедительного дебютного сезона под руководством Маурисио Почеттино, Дисаси потерял игровую практику при новом наставнике Энцо Мареске, и поэтому итальянский тренер одобрил аренду Дисаси в "Астон Виллу" во время зимнего трансферного окна.
Издание добавляет, что возвращение Дисаси на "Стэмфорд Бридж" будет непродолжительным, поскольку "Ньюкасл" и "Аль-Ахли" заинтересованы в подписании французского защитника. Foot Mercato также отмечает, что ожидается участие и других клубов в борьбе за Дисаси, чей долгосрочный контракт с "Челси" действует до 2029 года.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Дисаси провел 10 матчей за "Астон Виллу" и 17 матчей за "Челси".
Популярное сейчас
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Командующий Сухопутными войсками, подавший рапорт об отставке, сообщил о результате диалога с Зеленским
- "Позорище", - Милевский эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов
- Барселона начала переговоры с Ливерпулем о трансфере нападающего
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре