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Новичок АПЛ может потерять талантливого защитника этим летом 

Англия

Несколько заинтересованных клубов

Новичок АПЛ может потерять талантливого защитника этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Équipe, "Кристал Пэлас" проявляет серьезную заинтересованность в подписании защитника "Бернли" Максима Эстива. Однако лондонскому клубу придется столкнуться с сильной конкуренцией за подписание француза.

Эстив был ключевой фигурой в невероятной защите "Бернли", которая помогла команде вернуться в АПЛ, пропустив лишь 16 голов за весь сезон в Чемпионшипе. Тем не менее, несмотря на то, что он помог вернуть клуб в элиту, его будущее на "Терф Мур" до сих пор под вопросом.

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L'Équipe сообщает, что "Кристал Пэлас" сделал француза приоритетной целью этим летом, в то же время интерес со стороны "Эвертона" усилился в последние дни. "Бавария" также заинтересована в игроке, хотя и не столь серьезно. Однако Эстив хорошо знаком с тренером мюнхенцев Венсаном Компани, под руководством которого он играл в заключительные месяцы работы бельгийца в "Бернли".

Добавим, что в сезоне 2024/25 француз провел 48 матчей за "Бернли", забив 1 гол.

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Бавария (Мюнхен) Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Бернли Максим Эстев
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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