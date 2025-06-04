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Новичок АПЛ может потерять талантливого защитника этим летом
Несколько заинтересованных клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание L'Équipe, "Кристал Пэлас" проявляет серьезную заинтересованность в подписании защитника "Бернли" Максима Эстива. Однако лондонскому клубу придется столкнуться с сильной конкуренцией за подписание француза.
Эстив был ключевой фигурой в невероятной защите "Бернли", которая помогла команде вернуться в АПЛ, пропустив лишь 16 голов за весь сезон в Чемпионшипе. Тем не менее, несмотря на то, что он помог вернуть клуб в элиту, его будущее на "Терф Мур" до сих пор под вопросом.
L'Équipe сообщает, что "Кристал Пэлас" сделал француза приоритетной целью этим летом, в то же время интерес со стороны "Эвертона" усилился в последние дни. "Бавария" также заинтересована в игроке, хотя и не столь серьезно. Однако Эстив хорошо знаком с тренером мюнхенцев Венсаном Компани, под руководством которого он играл в заключительные месяцы работы бельгийца в "Бернли".
Добавим, что в сезоне 2024/25 француз провел 48 матчей за "Бернли", забив 1 гол.
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