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Капитан Тоттенхэма может покинуть команду этим летом 

Англия

Конец эпохи? 

Капитан Тоттенхэма может покинуть команду этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее Сон Хын Мина в "Тоттенхэме" все больше окутано неопределенностью. Нападающий из Южной Кореи, символ последнего десятилетия и действующий капитан команды, может покинуть Лондон во время ближайшего трансферного окна. "Шпоры" рассматривают варианты стратегических продаж, чтобы профинансировать новые подписания на фоне возвращения в Лигу чемпионов.

В 32 года и с контрактом, действующим до следующего лета, Сон остается ценным активом как с игровой, так и с коммерческой точки зрения. Мировая известность, особенно в Азии, а также стабильный интерес со стороны клубов саудовской лиги делают его привлекательной фигурой на рынке.

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Хотя он и не вышел на поле с первых минут финала Лиги Европы против "Ман Юнайтед", Сон поднял над головой трофей, окончательно закрепив свое наследие в клубе. Сейчас нападающий находится в расположении национальной сборной, готовясь к финальному этапу отбора на Чемпионат мира. Его дальнейшая судьба будет зависеть как от спортивных решений, так и от институциональных факторов, которые до сих пор формируются на севере Лондона.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Сон провел 46 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 12 ассистов.

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Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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