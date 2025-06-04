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Вест Хэм лидирует в борьбе за талантливого нападающего французского клуба
Многие клубы заинтересованы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации L'Équipe, лондонский "Вест Хэм" возглавляет гонку за подписание нападающего "Сент-Этьена" Лукаса Стассена.
Несмотря на неудачный сезон команды, которая после выхода в Лигу 1 через плей-офф сразу же вернулась в Лигу 2, бельгийский форвард стал одним из немногих положительных моментов для "зеленых". Неудивительно, что "Сент-Этьен" не намерен легко расставаться с нападающим – клуб будет требовать значительную сумму за трансфер.
Несмотря на это, заинтересованность в Стассене только растет. Во Франции за игроком следят "Лилль", "Париж", "Ренн" и "Марсель", а за рубежом – "РБ Лейпциг", "Вулверхэмптон" и "Спортинг". Впрочем, именно "Вест Хэм", по данным источника, сделал первый шаг: клуб уже провел переговоры с "Сент-Этьеном" по финансированию трансфера и обсудил с молодым бельгийцем его зарплатные требования.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Стассен провел 34 матча за "Сент-Этьен" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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