Ключевой игрок "Милана" переходит в "Манчестер Сити".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс этим летом переходит в "Манчестер Сити". Сумма его трансфера составит 70 миллионов евро, включая бонусы.

Отмечается, что стороны уже достигли устной договоренности, но сейчас они работают над структурой этой сделки. Условия личного контракта с 26-летний нидерландцем были согласованы еще несколько дней назад.

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В сезоне 2024/25 Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.