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Интер ведет борьбу с Ливерпулем за трансфер перспективного защитника сборной Англии
Конкуренция растет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" ведет борьбу с "Ливерпулем" за трансфер перспективного защитника сборной Англии.
Как сообщил журналист Руди Галетти из издания TEAMtalk, между "Интером" и представителями Марка Гехи из "Кристал Пэлас" недавно состоялись переговоры накануне летнего трансферного окна. Руководство "нерадзурри" этим летом стремится усилить линию обороны своей команды, учитывая уход Симоне Индзаги, поэтому они заинтересованы в его подписании.
Отмечается, что конкуренция за этот трансфер растет, потому что за 24-летним англичанином следят несколько клубов АПЛ, в частности "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".
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В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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