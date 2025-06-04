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Интер ведет борьбу с Ливерпулем за трансфер перспективного защитника сборной Англии

Англия

Конкуренция растет

Интер ведет борьбу с Ливерпулем за трансфер перспективного защитника сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" ведет борьбу с "Ливерпулем" за трансфер перспективного защитника сборной Англии.

Как сообщил журналист Руди Галетти из издания TEAMtalk, между "Интером" и представителями Марка Гехи из "Кристал Пэлас" недавно состоялись переговоры накануне летнего трансферного окна. Руководство "нерадзурри" этим летом стремится усилить линию обороны своей команды, учитывая уход Симоне Индзаги, поэтому они заинтересованы в его подписании.

Отмечается, что конкуренция за этот трансфер растет, потому что за 24-летним англичанином следят несколько клубов АПЛ, в частности "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

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В сезоне 2024/25 Марк Гехи провел 44 матча за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Интер (Милан) Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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