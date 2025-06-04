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Милан хочет получить 30 миллионов евро от Челси за своего вратаря
Лондонский топ-клуб предлагает втрое меньше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" хочет получить 30 миллионов евро от "Челси" за своего вратаря.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что оба клуба ведут переговоры о возможном трансфере Майка Меньяна, но "Милан" не готов отпустить 29-летнего француза в "Челси" за 10 миллионов евро, которые им на данный момент предлагают "синие" из-за того, что действующий контракт Меньяна с клубом истекает в конце июня 2026 года.
Отмечается, что "Челси" и "Милан" далеки к взаимопониманию насчет трансферной стоимости Майка Меньяна, так что лондонцы не будет ждать дольше понедельника, ведь они довольны теми вратарями, которые уже есть в их команде.
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В сезоне 2024/25 Майк Меньян провел 15 "сухих" матчей в 53 поединках за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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