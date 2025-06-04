Экс-вратарь Арсенала может оказаться в другом лондонском клубе

Бывший вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл может оказаться в другом лондонском клубе, как сообщает журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football. Вратарь сборной Англии хочет играть в АПЛ после вылета "Саутгемптона" в Чемпионшип.

По информации от источника, руководство "Вест Хэма" готовится этим летом заплатить "Саутгемптону" 25 миллионов фунтов стерлингов за Рамсдейла, ведь они заняты поиском нового вратаря. Однако, за 27-летним англичанином также следит "Ньюкасл", "Лидс" и "Борнмут".

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В сезоне 2024/25 Аарон Рамсдейл провел лишь 4 "сухих" матча в 32 поединках за "Саутгемптон" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.