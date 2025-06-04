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Бывший защитник Ман Юнайтед: Мы не должны ставить под сомнение Рубена Аморима

Англия

Встал на защиту наставник

Бывший защитник Ман Юнайтед: Мы не должны ставить под сомнение Рубена Аморима

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр недавно дал интервью, и одной из тем разговора был сезон 2024/25, который стал провальным для "красных дьяволов" – они проиграли в финале Лиги Европы, а также заняли 15 место в турнирной таблице АПЛ.

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Логично, что при таких результатах могут возникать вопросы к работе главного тренера, но легендарный француз встал на защиту Рубена Аморима.

"Мы не должны ставить под сомнение Рубена Аморима. Во-первых, он возглавил команду только в октябре, поэтому ему нужно время. Мы не можем делать выводы уже через несколько месяцев.

Единственный его подписанный игрок – это Патрик Доргу. Поэтому нужно дать ему время, чтобы он построил, или даже перестроил, команду по своему усмотрению и с теми футболистами, которых он сам хочет видеть. Тогда мы сможем увидеть настоящий потенциал команды. Считаю, клуб должен его поддержать финансово, чтобы дать возможность подписать игроков, которые действительно усилят состав", – сказал Сильвестр.

Напомним, что в свое время Сильвестр провел 361 матч за "МЮ" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 23 ассиста.

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Манчестер Юнайтед Микаэль Сильвестр Рубен Аморим
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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