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Замена Де Брюйне? Манчестер Сити приближается к подписанию плеймейкера Лиона
Молодая звезда Лиги 1 может вскоре переехать в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити", вероятно, нашел замену Кевину Де Брюйне, ведь клуб приближается к подписанию талантливого плеймейкера "Лиона".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Манчестер Сити" и Райан Шерки достигли договоренности об условиях личного контракта, так что в ближайшее время руководство "горожан" отправит "Лиону" официальное предложение по его трансферу. Англичане хотят как можно быстрее продвинуться в переговорах с французским клубом.
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В сезоне 2024/25 Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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