Середняк АПЛ отпустил экс-звезду Шахтера и его соотечественника

"Фулхэм" объявил о том, что Виллиан и Карлос Винисиус покинут команду по истечении срока действия их контрактов в конце июня.

Помимо двух бразильцев, стан "молотобойцев" покинет еще 11 игроков молодежной команды.

Сперва Виллиан выступал за "Фулхэм" с 2022 по 2024 годы, а затем вернулся в феврале 2025-го. В 79 матчах за лондонский клуб 36-летний вингер забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Винисиус защищал цвета "Фулхэма" три года. За это время 30-летний форвард отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 52 играх.

Class is permanent.



Thank you, @willianborges88. ???? pic.twitter.com/JVYc44I9TQ