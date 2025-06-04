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Середняк АПЛ отпустил экс-звезду Шахтера и его соотечественника
Продлевать соглашение стороны не стали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" объявил о том, что Виллиан и Карлос Винисиус покинут команду по истечении срока действия их контрактов в конце июня.
Помимо двух бразильцев, стан "молотобойцев" покинет еще 11 игроков молодежной команды.
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Сперва Виллиан выступал за "Фулхэм" с 2022 по 2024 годы, а затем вернулся в феврале 2025-го. В 79 матчах за лондонский клуб 36-летний вингер забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Винисиус защищал цвета "Фулхэма" три года. За это время 30-летний форвард отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 52 играх.
Class is permanent.— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 4, 2025
Thank you, @willianborges88. ???? pic.twitter.com/JVYc44I9TQ
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