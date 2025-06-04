Астон Вилла может подписать вингера, который принадлежит Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо официально вернулся в "Манчестер Юнайтед" после аренды в "Челси", но его пребывание там продлится недолго – по информации журналиста Руди Галетти, на вингера претендуют "Наполи", "Милан" и теперь еще и "Астон Вилла".

"Наполи" активно ищет левого вингера на замену Хвичи Кварацхелии, тогда как "Милан" тоже собрал досье на Санчо – "россонери" остаются на рынке в поисках качественного вингера, если этим летом Рафаэл Леау все же покинет клуб. В то же время, "Астон Вилла" может подарить изгнаннику из "МЮ" еще один шанс в Премьер-лиге.

Источники отмечают, что "Вилла", которая тоже ищет левого вингера, недавно проявила интерес к Санчо. В этом сезоне на этой позиции играл еще один игрок "МЮ" – Маркус Рашфорд, но "Астон Вилла" еще не приняла окончательного решения по активации опции выкупа за 40 миллионов фунтов, однако, по данным источников, Рашфорд, скорее всего, перейдет в другой клуб. В таком случае "Вилла" может рассматривать Санчо как замену Рашфорду.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Санчо провел 41 матч за "Челси", забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.