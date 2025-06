Команда из Чемпионшипа прекратила сотрудничество с легендой Ман Юнайтед

"Мидлсбро" объявил о расторжении контракта с главным тренером Майклом Карриком.

Вместе с 43-летним специалистом покинули клуб два его помощника: Джонатан Вудгейт и Грэм Каррик (брат Майкла).

Каррик возглавлял "Мидлсбро" с 2022 года. Сезон 2024/25 "смогги" закончили на 10-м месте - в 4-х очках от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

The club has today parted company with head coach Michael Carrick.



Full statement ⤵️