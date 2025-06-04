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Команда из Чемпионшипа прекратила сотрудничество с легендой Ман Юнайтед
Не был увиден прогресс
Getty Images/Global Images Ukraine
"Мидлсбро" объявил о расторжении контракта с главным тренером Майклом Карриком.
Вместе с 43-летним специалистом покинули клуб два его помощника: Джонатан Вудгейт и Грэм Каррик (брат Майкла).
Каррик возглавлял "Мидлсбро" с 2022 года. Сезон 2024/25 "смогги" закончили на 10-м месте - в 4-х очках от зоны плей-офф за выход в АПЛ.
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The club has today parted company with head coach Michael Carrick.— Middlesbrough FC (@Boro) June 4, 2025
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Источник:Middlesbrough FC
Опубликовал: Александр Бураков
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