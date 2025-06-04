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Официально. Опытный нападающий Челси вернется в клуб после аренды в Арсенале

Англия

Также "канониры" попрощались с несколькими другими игроками

Официально. Опытный нападающий Челси вернется в клуб после аренды в Арсенале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный нападающий "Челси" вернется в лондонский клуб после аренды в "Арсенале".

На официальном сайте "канониров" был опубликован список из 20-ти футболистов, с которыми клуб завершает сотрудничество по завершении сезона 2024/25, и среди них было имя 30-летнего Рахима Стерлинга, который покинет команду 30-го июня.

Также известно, что "Арсенал" решил не продлевать контракты с Жоржиньо, Нето и Кираном Тирни.

Отдельно клуб сообщил, что руководство ведет переговоры с Томасом Парти, ведь его контракт заканчивается этим летом. Ранее появлялась информация о том, что в его подписании заинтересована "Барселона".

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В сезоне 2024/25 Рахим Стерлинг сыграл в 28 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол и отдав 5 ассистов.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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