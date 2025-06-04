Экс-защитник "Ливерпуля" назвал приоритетные для усиления позиции в клубе.

По словам Джейми Каррагера, клубу нужен новый левый защитник и атакующий полузащитник.

"На протяжении всего сезона я продолжал говорить, что "Ливерпулю" по-прежнему нужно пять или шесть игроков.

Считаю, что левый защитник выйдет и сразу же начнет играть, Фримпонг будет конкурировать с Конором Брэдли, Виртц будет играть, когда придет в клуб.

Но я все еще думаю, что нам нужен центральный нападающий.

"Ливерпулю" нужен левый защитник, Энди Робертсону нужна помощь на этом фланге, а Костаса Цимикаса выставят на трансфер. Я всегда чувствовал, что атакующий полузащитник и левый защитник — это две области, которые привлекли мое внимание за последние 12–18 месяцев", - заявил Каррагер.