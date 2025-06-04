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Экс-защитник Ливерпуля назвал приоритетные для усиления позиции в клубе
Его мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" назвал приоритетные для усиления позиции в клубе.
По словам Джейми Каррагера, клубу нужен новый левый защитник и атакующий полузащитник.
"На протяжении всего сезона я продолжал говорить, что "Ливерпулю" по-прежнему нужно пять или шесть игроков.
Считаю, что левый защитник выйдет и сразу же начнет играть, Фримпонг будет конкурировать с Конором Брэдли, Виртц будет играть, когда придет в клуб.
Но я все еще думаю, что нам нужен центральный нападающий.
"Ливерпулю" нужен левый защитник, Энди Робертсону нужна помощь на этом фланге, а Костаса Цимикаса выставят на трансфер. Я всегда чувствовал, что атакующий полузащитник и левый защитник — это две области, которые привлекли мое внимание за последние 12–18 месяцев", - заявил Каррагер.
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Напомним, что "Ливерпуль" на днях подписал Джереми Фримпонга. Клуб продолжает переговоры по атакующему полузащитнику "Байера" Флориану Виртцу и левому защитнику "Борнмута" Милошу Керкезу.
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