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"Будет тяжело, но это счастливое прощание". Левый защитник Арсенала ушёл из клуба
Выразил эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Арсенала" попрощался с клубом.
Киран Тирни вспомнил период присоединения к клубу и рассказал об улучшениях и победах. Защитник похвалил клуб и игроков и заметил, что тяжело прощаться.
"Когда я только пришел, очевидно, что клуб был огромным, абсолютно огромным, но в турнирной таблице мы, вероятно, были там, где не должны были быть. Я думаю, что рост за последние три-четыре года был невероятным, и я думаю, что этот клуб, эта группа игроков и менеджер просто пойдут к еще лучшему в будущем.
Будет тяжело, но это счастливое прощание. Мне здесь понравилось, понравилась каждая минута. Бесчисленные воспоминания, которые для меня удивительны; ваш дебют всегда особенный, и победа в Кубке Англии в первом сезоне тоже.
Это отличная команда, и я очень близок с некоторыми ребятами из нее. Я здесь уже давно, так что это будет грустное, но счастливое прощание", - сказал Тирни.
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Киран Тирни присоединился к "Арсеналу" в августе 2019 года за 27 млн из "Селтика". За английский клуб он сыграл 144 матча, в которых отметился 6-ю голами и 14-ю голевыми передачами.
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