"Будет тяжело, но это счастливое прощание". Левый защитник Арсенала ушёл из клуба

Левый защитник "Арсенала" попрощался с клубом.

Киран Тирни вспомнил период присоединения к клубу и рассказал об улучшениях и победах. Защитник похвалил клуб и игроков и заметил, что тяжело прощаться.

"Когда я только пришел, очевидно, что клуб был огромным, абсолютно огромным, но в турнирной таблице мы, вероятно, были там, где не должны были быть. Я думаю, что рост за последние три-четыре года был невероятным, и я думаю, что этот клуб, эта группа игроков и менеджер просто пойдут к еще лучшему в будущем.

Будет тяжело, но это счастливое прощание. Мне здесь понравилось, понравилась каждая минута. Бесчисленные воспоминания, которые для меня удивительны; ваш дебют всегда особенный, и победа в Кубке Англии в первом сезоне тоже.

Это отличная команда, и я очень близок с некоторыми ребятами из нее. Я здесь уже давно, так что это будет грустное, но счастливое прощание", - сказал Тирни.