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Астон Вилла продлила контракт с опытным защитником
Он является лидером команды Унаи Эмери
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" продлила контракт с опытным защитником.
На официальном сайте бирмингемских "львов" говорится о том, что Тайрон Мингс продлил контракт с клубом на еще один год, то есть до конца июня 2027 года. Англичанин присоединился к команде в январе 2019 года из "Борнмута" на правах аренды, а летом того же года "Астон Вилла" оформила его полноценный трансфер за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Aston Villa is delighted to announce that Tyrone Mings has signed a contract extension with the club.— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 4, 2025
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В сезоне 2024/25 Тайрон Мингс провел лишь 21 матч за "Астон Виллу" во всех турнирах из-за травмы колена. Всего на его счету 187 матчей за клуб, в которых ему удалось отличиться 8 голами и 10 ассистами.
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