"Астон Вилла" продлила контракт с опытным защитником.

На официальном сайте бирмингемских "львов" говорится о том, что Тайрон Мингс продлил контракт с клубом на еще один год, то есть до конца июня 2027 года. Англичанин присоединился к команде в январе 2019 года из "Борнмута" на правах аренды, а летом того же года "Астон Вилла" оформила его полноценный трансфер за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Aston Villa is delighted to announce that Tyrone Mings has signed a contract extension with the club.