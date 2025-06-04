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Астон Вилла продлила контракт с опытным защитником

Англия

Он является лидером команды Унаи Эмери

Астон Вилла продлила контракт с опытным защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" продлила контракт с опытным защитником.

На официальном сайте бирмингемских "львов" говорится о том, что Тайрон Мингс продлил контракт с клубом на еще один год, то есть до конца июня 2027 года. Англичанин присоединился к команде в январе 2019 года из "Борнмута" на правах аренды, а летом того же года "Астон Вилла" оформила его полноценный трансфер за 20 миллионов фунтов стерлингов.

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В сезоне 2024/25 Тайрон Мингс провел лишь 21 матч за "Астон Виллу" во всех турнирах из-за травмы колена. Всего на его счету 187 матчей за клуб, в которых ему удалось отличиться 8 голами и 10 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Тайрон Мингс
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Источник:
Aston Villa FC
Опубликовал: Андрей Журба
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