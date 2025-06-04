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В Тоттенхэме рассказали, когда решат вопрос с будущим Постекоглу. – Sky Sports

Англия

Долгожданное решение

В Тоттенхэме рассказали, когда решат вопрос с будущим Постекоглу. – Sky Sports

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Тоттенхэме" рассказали, когда решат вопрос с будущим Постекоглу.

По информации Sky Sports, ожидается, что будущее тренера решится на этой неделе, когда председатель правления клуба Даниэль Леви выйдет из отпуска.

Корреспондент Sky Sports News Кавех Солхеколь заметил, что Анге Постекоглу также сейчас в отпуске.

"На данный момент Анге отдыхает в Греции со своей семьёй. Если "Шпоры" решат, что они останутся с ним, им не нужно ничего объявлять. Он их менеджер. Что они могут сказать?

Либо будет объявлено о его уходе, либо всё будет как обычно", - заметил журналист.

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Напомним, что в прошлом сезоне Анге Постекоглу выиграл с "Тоттенхэмом" Лигу Европы, но занял 17-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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