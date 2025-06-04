Борнмут предлагает 15 миллионов евро за защитника Болоньи

"Борнмут" сделал первое предложение итальянской "Болонье" по центральному защитнику Джону Лукуми. Об этом пишет издание Foot Mercato.

По информации источника, сумма предложения составляет 15 миллионов евро с учетом бонусов.

"Болонья" не спешит расставаться со своим игроком. Ожидается, что итальянский клуб попытается повысить цену за Лукуми, контракт которого действует до июня 2026 года.

Джон в сезоне 2024/25 сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.