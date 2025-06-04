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Борнмут предлагает 15 миллионов евро за защитника Болоньи
Об этом пишет издание Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" сделал первое предложение итальянской "Болонье" по центральному защитнику Джону Лукуми. Об этом пишет издание Foot Mercato.
По информации источника, сумма предложения составляет 15 миллионов евро с учетом бонусов.
"Болонья" не спешит расставаться со своим игроком. Ожидается, что итальянский клуб попытается повысить цену за Лукуми, контракт которого действует до июня 2026 года.
Джон в сезоне 2024/25 сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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