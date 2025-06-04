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Борнмут предлагает 15 миллионов евро за защитника Болоньи

Англия

Об этом пишет издание Foot Mercato

Борнмут предлагает 15 миллионов евро за защитника Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" сделал первое предложение итальянской "Болонье" по центральному защитнику Джону Лукуми. Об этом пишет издание Foot Mercato.

По информации источника, сумма предложения составляет 15 миллионов евро с учетом бонусов.

"Болонья" не спешит расставаться со своим игроком. Ожидается, что итальянский клуб попытается повысить цену за Лукуми, контракт которого действует до июня 2026 года.

Джон в сезоне 2024/25 сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Болонья Борнмут Джон Лукуми
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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