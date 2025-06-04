"Милан" следит за перспективным вратарем "Челси".

Согласно информации от журналиста Низаара Кинселлы из издания BBC, представители "россонери" долгое время следят за голкипером лондонского "Челси" Джордже Петровичем, который провел сезон 2024/25 в аренде за "Страсбур". На данный момент известно, что 25-летний серб вызывает серьезный интерес у "Милана", а его будущее в Лондоне под вопросом.

Отмечается, что итальянский клуб также рассматривает и другие варианты замены Майка Меньяна, которого в свою очередь стремится подписать "Челси". В список "россонери", например, входит Ваня Милинкович-Савич из "Торино".

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В сезоне 2024/25 Джордже Петрович провел 10 "сухих" игр в 31 матче за "Страсбур" в чемпионате Франции. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.