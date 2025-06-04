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Милан следит за перспективным вратарем Челси
Пока лондонцы хотят приобрести их голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" следит за перспективным вратарем "Челси".
Согласно информации от журналиста Низаара Кинселлы из издания BBC, представители "россонери" долгое время следят за голкипером лондонского "Челси" Джордже Петровичем, который провел сезон 2024/25 в аренде за "Страсбур". На данный момент известно, что 25-летний серб вызывает серьезный интерес у "Милана", а его будущее в Лондоне под вопросом.
Отмечается, что итальянский клуб также рассматривает и другие варианты замены Майка Меньяна, которого в свою очередь стремится подписать "Челси". В список "россонери", например, входит Ваня Милинкович-Савич из "Торино".
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В сезоне 2024/25 Джордже Петрович провел 10 "сухих" игр в 31 матче за "Страсбур" в чемпионате Франции. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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