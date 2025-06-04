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Наполи добавил в список целей звездного вингера Манчестер Юнайтед
В его подписании также заинтересованы клубы из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" добавил в свой список целей на летнее трансферное окно звездного вингера "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает журналист Экрем Конур, представители "партенопейцев" следят за Джейдоном Санчо, который вернулся в свой клуб после аренды в "Челси". Руководство "красных дьяволов" больше не рассчитывает на 25-летнего англичанина.
Отмечается, что "Наполи" находится в поиске высококлассного вингера, который станет заменой Хвичи Кварацхелии, но не только они заинтересованы в подписании Санчо, ведь за ним наблюдает ряд саудовских клубов, в частности "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". Также в его услугах заинтересована "Боруссия Д", "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла".
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Джейдон Санчо забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче за "Челси" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.
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