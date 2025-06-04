  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Приближается дата окончания контракта. Арсенал ведёт переговоры с ключевым полузащитником

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Приближается дата окончания контракта. Арсенал ведёт переговоры с ключевым полузащитником

Англия

Хорошие новости

Приближается дата окончания контракта. Арсенал ведёт переговоры с ключевым полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" ведёт переговоры с ключевым полузащитником о продлении контракта.

По информации Sky Sports, лондонский клуб подтвердил, что они ведут переговоры с Томасом Парти о продлении его контракта, который истекает в конце этого месяца.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Парти присоединился к "канонирам" в октябре 2020 года из "Атлетико" за 50 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл 52 матча за английский клуб, в которых отметился 4-мя голами и тремя голевыми передачами.

К слову, полузащитнику уже 31 год.

По теме
yellow-arrow
Английский журналист назвал приоритетные позиции Челси для усиления
yellow-arrow
Наполи добавил в список целей звездного вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Милан следит за перспективным вратарем Челси
Арсенал (Лондон) Томас Парти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости