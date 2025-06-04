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Приближается дата окончания контракта. Арсенал ведёт переговоры с ключевым полузащитником
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" ведёт переговоры с ключевым полузащитником о продлении контракта.
По информации Sky Sports, лондонский клуб подтвердил, что они ведут переговоры с Томасом Парти о продлении его контракта, который истекает в конце этого месяца.
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Парти присоединился к "канонирам" в октябре 2020 года из "Атлетико" за 50 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл 52 матча за английский клуб, в которых отметился 4-мя голами и тремя голевыми передачами.
К слову, полузащитнику уже 31 год.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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