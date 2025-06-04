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Английский журналист назвал приоритетные позиции Челси для усиления

Англия

Уже подобраны варианты

Английский журналист назвал приоритетные позиции Челси для усиления

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский журналист назвал приоритетные позиции "Челси" для усиления.

Журналист Sky Sports Кавехх Солхекол считает, что лондонский клуб усилит позицию центрального защитника и нападающего.

По защитникам у "Челси" есть 3 варианта.

"Они были одними из фаворитов в борьбе за Дина Хёйсена из "Борнмута", пока он не решил перейти в "Реал Мадрид".

Им нравятся такие игроки, как Жоррел Хато из "Аякса", а также Марк Гвехи и Джаррад Брантуэйт", - написал журналист.

Солхекол считает, что лондонскому клубу нужно усилить линию нападения.

""Челси", безусловно, усилит свою линию нападения, но главный вопрос заключается в том, подпишут ли они ещё одного нападающего после Лиама Делапа. Я думаю, все согласны с тем, что "Челси" нужны варианты помимо Николаса Джексона и Делапа, если они серьёзно настроены снова выиграть титул или Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Вот почему они всё ещё рассматривают возможность подписания ещё одного нападающего, особенно если они получат серьёзные предложения по Джексону.

За Хьюго Экитике, Бенджамином Шешко и Виктором Дьокересом пристально следят, и "Челси" уже вступил в переговоры с клубами, в которых играют нужные им игроки.", - написал журналист.

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Напомним, что "Челси" по итогам сезона 2024/25 занял четвёртое место и стал обладателем Лиги Конференций.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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