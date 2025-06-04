Бывший тренер сборной Англии продлил контракт с молодёжной командой.

Ли Карсли продлил соглашение с молодёжной сборной Англии. Теперь контракт тренера действителен до конца Евро U-21, которое пройдёт в 2027 году.

"Я рад, что продлил свой контракт с Футбольной ассоциацией, — сказал Карсли. — Для меня большая честь работать с молодой талантливой командой и помогать им развиваться на международной арене. Будущее выглядит захватывающим, но нашим ближайшим приоритетом является чемпионат Европы среди юношей до 21 года, который пройдёт этим летом в Словакии. Мы пытаемся повторить успех команд Дэйва Секстона в 1982 и 1984 годах", - заявил тренер.

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Напомним, что Ли Карсли возглавлял сборную Англии после увольнения Гарета Саутгейта после Евро 2024.